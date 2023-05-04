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Голобородько Мария Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1787

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

РП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1787

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1809 ст.

Сын: Голобородько Матвей Петрович

Отец ребёнка: Голобородько Петр

Рождение ребёнка
28.02.1810 ст.

Дочь: Решетняк (Голобородько) Евдокия Петровна

Отец ребёнка: Голобородько Петр

Место жительства
1813 ст.
Межигорка, Черкаська область
Возраст - 26 лет. Исповедная роспись за 1813.
Рождение ребёнка
1814 ст.

Дочь: Голобородько Татьяна Петровна

Отец ребёнка: Голобородько Петр

Место жительства
1817 ст.
Межигорка, Черкаська область
Возраст - 31 год. ф.152 о.20 д.26 Исповедные росписи за 1817.
Смерть
Неизвестно

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