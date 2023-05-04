Голобородько Мария Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1787
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1787
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1809 ст.
Сын: Голобородько Матвей Петрович
Отец ребёнка: Голобородько Петр
Рождение ребёнка
28.02.1810 ст.
Дочь: Решетняк (Голобородько) Евдокия Петровна
Отец ребёнка: Голобородько Петр
Место жительства
1813 ст.
Возраст - 26 лет. Исповедная роспись за 1813.
Рождение ребёнка
1814 ст.
Дочь: Голобородько Татьяна Петровна
Отец ребёнка: Голобородько Петр
Место жительства
1817 ст.
Возраст - 31 год. ф.152 о.20 д.26 Исповедные росписи за 1817.
Смерть
Неизвестно