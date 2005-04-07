Палладин Александр Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 27.11.1912
Дата смерти25.05.1985
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 27.11.1912
Отец: Палладин Иван Петрович
Рождение ребёнка
18.11.1936
Сын: Палладин Валерий Александрович
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
1936
Жена: Корчагина Елена Петровна
Рождение ребёнка
22.02.1944
Сын: Палладин Александр Александрович
Мать ребёнка: Корчагина Елена Петровна
Смерть
25.05.1985