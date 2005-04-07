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Палладин Александр Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 27.11.1912

Дата смерти

25.05.1985

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 27.11.1912

Отец: Палладин Иван Петрович

Мать: Селезнева Лидия Сергеевна

Рождение ребёнка
18.11.1936

Сын: Палладин Валерий Александрович

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
1936

Жена: Корчагина Елена Петровна

Рождение ребёнка
22.02.1944

Сын: Палладин Александр Александрович

Мать ребёнка: Корчагина Елена Петровна

Смерть
25.05.1985
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