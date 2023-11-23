Зернова Февронья (Харитонья) Семенова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зернова Февронья (Харитонья) Семенова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1820

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820

Отец: Семион Максимов

Мать: Степанида Алексеева

ф.1274 опись 1 Подворовая опись 1831г №32 Семион Максимов 54 У него жена Степанида Алексеева 47 У них дети 1й Сергей 27 Жена его Марфа Алексеева 28 У них сын Иван 1 2й Алексей 21 Жена его Арин... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Зернов Михаил Кондратьев

Рождение ребёнка
1841

Дочь: (Зернова) Анна Михайлова

Отец ребёнка: Зернов Михаил Кондратьев

Рождение ребёнка
1846

Сын: Зернов Петр Михайлов

Отец ребёнка: Зернов Михаил Кондратьев

Рождение ребёнка
1855

Дочь: (Зернова) Варвара Михайлова

Отец ребёнка: Зернов Михаил Кондратьев

Смерть
Неизвестно

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