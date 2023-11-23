Зернова Февронья (Харитонья) Семенова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1820
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820
Отец: Семион Максимов
Мать: Степанида Алексеева
ф.1274 опись 1 Подворовая опись 1831г №32 Семион Максимов 54 У него жена Степанида Алексеева 47 У них дети 1й Сергей 27 Жена его Марфа Алексеева 28 У них сын Иван 1 2й Алексей 21 Жена его Арин... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1841
Дочь: (Зернова) Анна Михайлова
Отец ребёнка: Зернов Михаил Кондратьев
Рождение ребёнка
1846
Сын: Зернов Петр Михайлов
Отец ребёнка: Зернов Михаил Кондратьев
Рождение ребёнка
1855
Дочь: (Зернова) Варвара Михайлова
Отец ребёнка: Зернов Михаил Кондратьев
Смерть
Неизвестно