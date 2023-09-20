Авруцкий Изриаль Фроимович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1898
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1898
Отец: Авруцкий Фроим Шмуль-Лейбович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1927
Сын: Авруцкий Семен Израилевич
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно