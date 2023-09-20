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Авруцкий Изриаль Фроимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1898

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1869 г.р.

Мать

Не указана

Дети

1927 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1898

Отец: Авруцкий Фроим Шмуль-Лейбович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1927

Сын: Авруцкий Семен Израилевич

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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