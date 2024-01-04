Балашова Евгения Сергеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Сергей
Рождение ребёнка
29.12.1940
Отец ребёнка: Балашов Петр Константинович
Погорелка, Талицкий район
Рождение ребёнка
19.08.2024
Отец ребёнка: Балашов Петр Константинович
д. Погорелка, Талицкий район, Свердловская область
Смерть
Неизвестно