Балашова Евгения Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Балашова Евгения Сергеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

КС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Сергей

Мать: не указана

Рождение ребёнка
29.12.1940

Сын: Балашов Иван Петрович

Отец ребёнка: Балашов Петр Константинович

Погорелка, Талицкий район
Рождение ребёнка
19.08.2024

Сын: Балашов Михаил Петрович

Отец ребёнка: Балашов Петр Константинович

д. Погорелка, Талицкий район, Свердловская область
Смерть
Неизвестно
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