Чернышева (Чернышева) Елена
Место рожденияНе указано
Дата рождения1813
Дата смерти02.05.1880
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813
Отец: Евграф
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1833
Отец ребёнка: Чернышев Ананий Афанасьевич
Рождение ребёнка
1845
Отец ребёнка: Чернышев Ананий Афанасьевич
Рождение ребёнка
1849
Дочь: Никифорова Надежда
Отец ребёнка: Чернышев Ананий Афанасьевич
Рождение ребёнка
1852
Отец ребёнка: Чернышев Ананий Афанасьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
02.05.1880
Причина смерти: от старости | от старости
Похороны
05.05.1880