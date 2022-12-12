Чернышева (Чернышева) Елена — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чернышева (Чернышева) Елена

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1813

Дата смерти

02.05.1880

Пол

Женский

Добавил:

DI
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813

Отец: Евграф

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1833

Сын: Чернышев Кирило Ананьев

Отец ребёнка: Чернышев Ананий Афанасьевич

Рождение ребёнка
1845

Сын: Чернышев Стахий Ананьев

Отец ребёнка: Чернышев Ананий Афанасьевич

Ярославка, Дуванский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1849

Дочь: Никифорова Надежда

Отец ребёнка: Чернышев Ананий Афанасьевич

Ярославка, Дуванский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1852

Сын: Чернышев Михаил Ананьев

Отец ребёнка: Чернышев Ананий Афанасьевич

Ярославка, Дуванский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чернышев Ананий Афанасьевич

Смерть
02.05.1880
Ярославка, Дуванский муниципальный район, Республика Башкортостан
Причина смерти: от старости | от старости
Похороны
05.05.1880
Ярославка, Дуванский муниципальный район, Республика Башкортостан
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