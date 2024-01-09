Молчанова Агния Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Молчанова Агния Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.08.1912

Дата смерти

06.07.1986

Пол

Женский

Отец

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Мать

Не указана

Дети

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1935 г.р.
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1949 г.р.
1950 г.р.

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.08.1912

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: не указана

Рождение ребёнка
05.03.1931

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Тараскин Василий Владимирович

Рождение ребёнка
20.01.1935

Дочь: Тараскина Людмила Васильевна

Отец ребёнка: Тараскин Василий Владимирович

Рождение ребёнка
01.09.1937

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Тараскин Василий Владимирович

Рождение ребёнка
1946

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Тараскин Василий Владимирович

Рождение ребёнка
15.06.1949

Дочь: Тараскина Вера Васильевна

Отец ребёнка: Тараскин Василий Владимирович

Рождение ребёнка
12.12.1950

Дочь: Тараскина Светлана Васильевна

Отец ребёнка: Тараскин Василий Владимирович

Смерть
06.07.1986

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