Молчанова Агния Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.08.1912
Дата смерти06.07.1986
ПолЖенский
Отец
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МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.08.1912
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: не указана
Рождение ребёнка
05.03.1931
Рождение ребёнка
20.01.1935
Дочь: Тараскина Людмила Васильевна
Отец ребёнка: Тараскин Василий Владимирович
Рождение ребёнка
01.09.1937
Рождение ребёнка
1946
Рождение ребёнка
15.06.1949
Дочь: Тараскина Вера Васильевна
Отец ребёнка: Тараскин Василий Владимирович
Рождение ребёнка
12.12.1950
Дочь: Тараскина Светлана Васильевна
Отец ребёнка: Тараскин Василий Владимирович
Смерть
06.07.1986