Забоев Игнатий Афанасьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.04.1875
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.04.1875
Военная служба
С 1895 по 29.03.1902
Лыловское селение
ефрейтор Благовещенского 4-го батальона. Прибыл по проходному свидетельству №5410. Ф143 оп1 Д.22,л.53
Рождение ребёнка
17.10.1904
Мать ребёнка: Забоева Иустиния Иосифовна (Осиповна)
Уриковское село
Рождение ребёнка
03.03.1907
Дочь: (Забоева) Евдокия Игнатьевна
Мать ребёнка: Забоева Иустиния Иосифовна (Осиповна)
Уриковское село
Рождение ребёнка
05.07.1909
Мать ребёнка: Забоева Иустиния Иосифовна (Осиповна)
Лыловское селение