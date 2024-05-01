Забоев Игнатий Афанасьевич 22.04.1875 — найти родственников по фамилии на Familio
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Забоев Игнатий Афанасьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.04.1875

Пол

Мужской

Добавил:

СВ
Участники
Место
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Рождение
22.04.1875

Отец: Забоев Афанасий Харитонович

Мать: Забоева Раида Дмитриевна

Военная служба
С 1895 по 29.03.1902
Лыловское селение
ефрейтор Благовещенского 4-го батальона. Прибыл по проходному свидетельству №5410. Ф143 оп1 Д.22,л.53
Рождение ребёнка
17.10.1904

Сын: Забоев Иван Игнатьевич

Мать ребёнка: Забоева Иустиния Иосифовна (Осиповна)

Уриковское село
Рождение ребёнка
03.03.1907

Дочь: (Забоева) Евдокия Игнатьевна

Мать ребёнка: Забоева Иустиния Иосифовна (Осиповна)

Уриковское село
Рождение ребёнка
05.07.1909

Сын: Забоев Петр Игнатьевич

Мать ребёнка: Забоева Иустиния Иосифовна (Осиповна)

Лыловское селение

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