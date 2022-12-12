Кулемина (Нестерова) Анна Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кулемина (Нестерова) Анна Александровна

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Место рождения

Арбузовка, Базарно-Карабулакский муниципальный район, Саратовская область

Дата рождения

1903 ст.

Дата смерти

25.02.1947

Пол

Женский

Добавил:

ЛТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Арбузовка, Базарно-Карабулакский муниципальный район, Саратовская область
Бракосочетание
16.01.1926

Муж: Кулемин Николай Федорович

Малые Озерки, Базарно-Карабулакский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
14.01.1928

Сын: Кулемин Виктор Николаевич

Отец ребёнка: Кулемин Николай Федорович

Малые Озерки, Базарно-Карабулакский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
12.11.1935

Сын: Кулемин Михаил Николаевич

Отец ребёнка: Кулемин Николай Федорович

Малые Озерки, Базарно-Карабулакский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
24.01.1940

Сын: Кулемин Владимир Николаевич

Отец ребёнка: Кулемин Николай Федорович

Малые Озерки, Базарно-Карабулакский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
02.11.1944

Дочь: Кулемина Лидия Николаевна

Отец ребёнка: Кулемин Николай Федорович

Малые Озерки, Базарно-Карабулакский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кулемин Константин Николаевич

Отец ребёнка: Кулемин Николай Федорович

Смерть
25.02.1947
Малые Озерки, Базарно-Карабулакский муниципальный район, Саратовская область
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