Кулемина (Нестерова) Анна Александровна
Место рождения
Дата рождения1903 ст.
Дата смерти25.02.1947
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
16.01.1926
Рождение ребёнка
14.01.1928
Сын: Кулемин Виктор Николаевич
Отец ребёнка: Кулемин Николай Федорович
Рождение ребёнка
12.11.1935
Сын: Кулемин Михаил Николаевич
Отец ребёнка: Кулемин Николай Федорович
Рождение ребёнка
24.01.1940
Сын: Кулемин Владимир Николаевич
Отец ребёнка: Кулемин Николай Федорович
Рождение ребёнка
02.11.1944
Дочь: Кулемина Лидия Николаевна
Отец ребёнка: Кулемин Николай Федорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кулемин Константин Николаевич
Отец ребёнка: Кулемин Николай Федорович
Смерть
25.02.1947