Никитина Екатерина Ефимова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1786
Дата смерти04.01.1852
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Комментарий
Рождение
Около 1786
Отец: не указан
Мать: не указана
Упоминается в возрасте 48 лет в РС 1834 года Пудемского завода, лист 62 (№12) как вторая жена
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1819
Дочь: Гликерия
Отец ребёнка: не указан
Упоминается в возрасте 15 лет в РС 1834 года Пудемского завода, лист 62 (№12) как приёмная
Рождение ребёнка
Около 1823
Отец ребёнка: Никитин Фёдор Яковлев
Упоминается в возрасте 11 лет в РС 1834 года Пудемского завода, лист 61об, запись №12
Рождение ребёнка
Около 1829
Отец ребёнка: Никитин Фёдор Яковлев
Упоминается в возрасте 5 лет в РС 1834 года Пудемского завода, лист 61об (№12) Упоминается в возрасте 21 лет в РС 1850 года Пудемского завода, лист 89об (№14)
Смерть
04.01.1852
Дата смерти уточнена в дереве Никитиных у Андрея Бригадина