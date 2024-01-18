Никитина Екатерина Ефимова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНикитина Екатерина Ефимова

Никитина Екатерина Ефимова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1786

Дата смерти

04.01.1852

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1782 г.р.

Дети

Добавил:

АУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1786

Отец: не указан

Мать: не указана

Упоминается в возрасте 48 лет в РС 1834 года Пудемского завода, лист 62 (№12) как вторая жена
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Никитин Фёдор Яковлев

Рождение ребёнка
Около 1819

Дочь: Гликерия

Отец ребёнка: не указан

Упоминается в возрасте 15 лет в РС 1834 года Пудемского завода, лист 62 (№12) как приёмная
Рождение ребёнка
Около 1823

Сын: Никитин Матвей Фёдорович

Отец ребёнка: Никитин Фёдор Яковлев

Пудем, Ярский муниципальный район, Удмуртская Республика
Упоминается в возрасте 11 лет в РС 1834 года Пудемского завода, лист 61об, запись №12
Рождение ребёнка
Около 1829

Сын: Никитин Пётр Фёдорович

Отец ребёнка: Никитин Фёдор Яковлев

Пудем, Ярский муниципальный район, Удмуртская Республика
Упоминается в возрасте 5 лет в РС 1834 года Пудемского завода, лист 61об (№12) Упоминается в возрасте 21 лет в РС 1850 года Пудемского завода, лист 89об (№14)
Смерть
04.01.1852
Пудем, Ярский муниципальный район, Удмуртская Республика
Дата смерти уточнена в дереве Никитиных у Андрея Бригадина

Мы используем куки для улучшения работы сайта.