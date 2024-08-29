Драгун (Сомина) Анна Эдуардовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Драгун (Сомина) Анна Эдуардовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1925 г.р.

Мать

1930 г.р.

Муж

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Сомин Эдуард Михайлович

Мать: Сомина (Смоленская) Елена Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Драгун Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Драгун Иван

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Драгун Иван

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