Смирнова (Лебедева) Антонина
Место рождения
Дата рождения27.03.1930
Дата смерти18.05.2000
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.03.1930
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Смирнова) Татьяна Анатольевна
Отец ребёнка: Смирнов Анатолий Александрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Громова (Смирнова) Валентина Анатольевна
Отец ребёнка: Смирнов Анатолий Александрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Прытова (Смирнова) Нина Анатольевна
Отец ребёнка: Смирнов Анатолий Александрович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
18.02.1961
Дочь: Безденежных (Смирнова) Ольга Анатольевна
Отец ребёнка: Смирнов Анатолий Александрович
Рождение ребёнка
05.03.1966
Дочь: Одинцова (Смирнова) Тамара Анатольевна
Отец ребёнка: Смирнов Анатолий Александрович
Смерть
18.05.2000
Каменник, город Шахунья, Нижегородская область