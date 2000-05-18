Смирнова (Лебедева) Антонина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Смирнова (Лебедева) Антонина

Место рождения

Кротово, Ветлужский уезд, Нижегородская губерния

Дата рождения

27.03.1930

Дата смерти

18.05.2000

Пол

Женский

Добавил:

ОЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.03.1930

Отец: не указан

Мать: не указана

Кротово, Ветлужский уезд, Нижегородская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Смирнова) Татьяна Анатольевна

Отец ребёнка: Смирнов Анатолий Александрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Громова (Смирнова) Валентина Анатольевна

Отец ребёнка: Смирнов Анатолий Александрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Прытова (Смирнова) Нина Анатольевна

Отец ребёнка: Смирнов Анатолий Александрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Смирнов Анатолий Александрович

Рождение ребёнка
18.02.1961

Дочь: Безденежных (Смирнова) Ольга Анатольевна

Отец ребёнка: Смирнов Анатолий Александрович

Рождение ребёнка
05.03.1966

Дочь: Одинцова (Смирнова) Тамара Анатольевна

Отец ребёнка: Смирнов Анатолий Александрович

Смерть
18.05.2000
Каменник, город Шахунья, Нижегородская область

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