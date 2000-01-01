Терентей Исаев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Исламка Афонасьев
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Федор Терентьев
Мать ребёнка: Татьяна Максимова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Петр Терентьев
Мать ребёнка: Татьяна Максимова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Василей Терентьев
Мать ребёнка: Татьяна Максимова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Семен Терентьев
Мать ребёнка: Татьяна Максимова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Татьяна Максимова
Смерть
Неизвестно