Терентей Исаев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Терентей Исаев

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Исламка Афонасьев

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Федор Терентьев

Мать ребёнка: Татьяна Максимова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Петр Терентьев

Мать ребёнка: Татьяна Максимова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Василей Терентьев

Мать ребёнка: Татьяна Максимова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Семен Терентьев

Мать ребёнка: Татьяна Максимова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Татьяна Максимова

Смерть
Неизвестно
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