Егорова (Мантик) Анна (Анфиса) Фёдоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.07.1898 ст.
Дата смерти30.03.1982
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.07.1898 ст.
Отец: Мантик Фёдор Евстафьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
30.03.1982
Нальчик
Гибель. Намазалась каким-то кремом или сделала компресс на лицо и руки. Случайно подошла к газовой горелке и вспыхнула.