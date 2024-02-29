Егорова (Мантик) Анна (Анфиса) Фёдоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Егорова (Мантик) Анна (Анфиса) Фёдоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.07.1898 ст.

Дата смерти

30.03.1982

Пол

Женский

Отец

1870 г.р.

Мать

Не указана

Муж

189 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.07.1898 ст.

Отец: Мантик Фёдор Евстафьевич

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Егоров Алек... Ник...

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Егоров Алек... Ник...

Смерть
30.03.1982
Нальчик
Гибель. Намазалась каким-то кремом или сделала компресс на лицо и руки. Случайно подошла к газовой горелке и вспыхнула.
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