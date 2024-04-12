Клинкова (Некрасова) Дарья Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Клинкова (Некрасова) Дарья Ивановна

Место рождения

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1820

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820

Отец: Некрасов Иван Владимирович

Мать: Некрасова Анна Ефимовна

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
01.05.1838

Муж: Клипиков Алексей Яковлев

Рождение ребёнка
1838

Дочь: Евдокия Алексеева

Отец ребёнка: Клипиков Алексей Яковлев

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1842

Сын: Клипиков Федор Алексеев

Отец ребёнка: Клипиков Алексей Яковлев

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
17.06.1843

Дочь: Агрипена Алексеева

Отец ребёнка: Клипиков Алексей Яковлев

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
30.06.1846

Сын: Клипиков Филипп Алексеев

Отец ребёнка: Клипиков Алексей Яковлев

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1849

Сын: Клипиков Василий Алексеев

Отец ребёнка: Клипиков Алексей Яковлев

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1853

Дочь: Матрона Алексеева

Отец ребёнка: Клипиков Алексей Яковлев

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1854

Сын: Клипиков Алексей Алексеев

Отец ребёнка: Клипиков Алексей Яковлев

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1857

Сын: Клипиков Максим Алексеев

Отец ребёнка: Клипиков Алексей Яковлев

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
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