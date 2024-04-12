Клинкова (Некрасова) Дарья Ивановна
Место рождения
Дата рождения1820
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820
Бракосочетание
01.05.1838
Рождение ребёнка
1838
Дочь: Евдокия Алексеева
Отец ребёнка: Клипиков Алексей Яковлев
Рождение ребёнка
1842
Отец ребёнка: Клипиков Алексей Яковлев
Рождение ребёнка
17.06.1843
Дочь: Агрипена Алексеева
Отец ребёнка: Клипиков Алексей Яковлев
Рождение ребёнка
30.06.1846
Отец ребёнка: Клипиков Алексей Яковлев
Рождение ребёнка
1849
Сын: Клипиков Василий Алексеев
Отец ребёнка: Клипиков Алексей Яковлев
Рождение ребёнка
1853
Дочь: Матрона Алексеева
Отец ребёнка: Клипиков Алексей Яковлев
Рождение ребёнка
1854
Сын: Клипиков Алексей Алексеев
Отец ребёнка: Клипиков Алексей Яковлев
Рождение ребёнка
1857
Отец ребёнка: Клипиков Алексей Яковлев
Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно