Ромашов Дмитрий Павлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.06.1982
Дата смерти05.11.2022
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.06.1982
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
09.06.2018
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
29.04.2022
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
05.11.2022