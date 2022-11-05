Ромашов Дмитрий Павлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ромашов Дмитрий Павлович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.06.1982

Дата смерти

05.11.2022

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

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Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.06.1982

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
09.06.2018

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
29.04.2022

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
05.11.2022
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