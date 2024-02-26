Иринья
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1785
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1785
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Архип Федоров (Ич)
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Рождение ребёнка
Около 1812
Дочь: Анна Архипова (Вна)
Отец ребёнка: Архип Федоров (Ич)
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Рождение ребёнка
Около 1813
Сын: Иван Архип (Ов)
Отец ребёнка: Архип Федоров (Ич)
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Смерть
Неизвестно