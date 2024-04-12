Тохтамыш (Тышлек) Екатерина Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТохтамыш (Тышлек) Екатерина Павловна

Тохтамыш (Тышлек) Екатерина Павловна

Место рождения

Красная Поляна

Дата рождения

Около 1871

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1871

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
30.01.1889

Муж: Тохтамыш Харлампий Христофорович

Рождение ребёнка
28.05.1892

Дочь: Зипир Анастасия Харлампиевна

Отец ребёнка: Тохтамыш Харлампий Христофорович

Рождение ребёнка
Около 1894

Дочь: Варвара Харлампиевна

Отец ребёнка: Тохтамыш Харлампий Христофорович

Рождение ребёнка
03.09.1899

Сын: Тохтамыш Христофор Харлампиевич

Отец ребёнка: Тохтамыш Харлампий Христофорович

Рождение ребёнка
17.01.1904

Сын: Тохтамыш Антоний Харлампиевич

Отец ребёнка: Тохтамыш Харлампий Христофорович

Рождение ребёнка
29.06.1906

Сын: Тохтамыш Петр Харлампиевич

Отец ребёнка: Тохтамыш Харлампий Христофорович

Рождение ребёнка
06.06.1909

Сын: Тохтамыш Пантелеймон Харлампиевич

Отец ребёнка: Тохтамыш Харлампий Христофорович

Рождение ребёнка
20.04.1912

Сын: Тохтамыш Савва Харлампиевич

Отец ребёнка: Тохтамыш Харлампий Христофорович

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close