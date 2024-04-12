Тохтамыш (Тышлек) Екатерина Павловна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1871
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1871
Бракосочетание
30.01.1889
Рождение ребёнка
28.05.1892
Дочь: Зипир Анастасия Харлампиевна
Отец ребёнка: Тохтамыш Харлампий Христофорович
Рождение ребёнка
Около 1894
Дочь: Варвара Харлампиевна
Отец ребёнка: Тохтамыш Харлампий Христофорович
Рождение ребёнка
03.09.1899
Сын: Тохтамыш Христофор Харлампиевич
Отец ребёнка: Тохтамыш Харлампий Христофорович
Рождение ребёнка
17.01.1904
Сын: Тохтамыш Антоний Харлампиевич
Отец ребёнка: Тохтамыш Харлампий Христофорович
Рождение ребёнка
29.06.1906
Сын: Тохтамыш Петр Харлампиевич
Отец ребёнка: Тохтамыш Харлампий Христофорович
Рождение ребёнка
06.06.1909
Сын: Тохтамыш Пантелеймон Харлампиевич
Отец ребёнка: Тохтамыш Харлампий Христофорович
Рождение ребёнка
20.04.1912
Сын: Тохтамыш Савва Харлампиевич
Отец ребёнка: Тохтамыш Харлампий Христофорович
Смерть
Неизвестно