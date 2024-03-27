Суздальницкая (Литвина) Фейга — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСуздальницкая (Литвина) Фейга

Суздальницкая (Литвина) Фейга

Место рождения

с. Турунтаево, Селенгинского уезда

Дата рождения

21.09.1905

Дата смерти

26.08.1991

Пол

Женский

Отец

1868 г.р.

Мать

Муж

1901 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.09.1905

Отец: Литвин Вениамин

Мать: Литвина Анна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Суздальницкий Иосиф

Рождение ребёнка
02.01.1927

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Суздальницкий Иосиф

Рождение ребёнка
09.10.1929

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Суздальницкий Иосиф

Смерть
26.08.1991
Иркутск, город Иркутск, Иркутская область
Похороны
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.