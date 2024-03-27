Суздальницкая (Литвина) Фейга
Место рожденияс. Турунтаево, Селенгинского уезда
Дата рождения21.09.1905
Дата смерти26.08.1991
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.09.1905
Отец: Литвин Вениамин
Мать: Литвина Анна
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Суздальницкий Иосиф
Рождение ребёнка
02.01.1927
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Суздальницкий Иосиф
Рождение ребёнка
09.10.1929
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Суздальницкий Иосиф
Смерть
26.08.1991
Иркутск, город Иркутск, Иркутская область
Похороны
Неизвестно