Сыкчина (Гурьева) Анна Климентьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сыкчина (Гурьева) Анна Климентьева

Место рождения

поч. Кривцовский, Загарская волость, Великорецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя

Дата рождения

Около 1736

Дата смерти

После 1762

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1735 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1736

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сыкчин Агафон Родионов

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Соковинской, Слободской уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1755

Дочь: (Сырчина) Ульяна Агафонова

Отец ребёнка: Сыкчин Агафон Родионов

Соковинской, Слободской уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1762

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