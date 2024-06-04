Сыкчина (Гурьева) Анна Климентьева
Место рожденияпоч. Кривцовский, Загарская волость, Великорецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Дата рожденияОколо 1736
Дата смертиПосле 1762
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1736
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1755
Дочь: (Сырчина) Ульяна Агафонова
Отец ребёнка: Сыкчин Агафон Родионов
Смерть
После 1762