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Кумышев Евстафий Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1801

Дата смерти

1868

Пол

Мужской

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1801

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кумышев Николай Евстафьевич

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кумышева Ефимия Фокична

Рождение ребёнка
1833

Дочь: Войветкина (Кумышева) Акулина Евстафьевна

Мать ребёнка: Кумышева Ефимия Фокична

Рождение ребёнка
1847

Дочь: (Кумышева) Марфа Австафьевна

Мать ребёнка: Кумышева Ефимия Фокична

Рождение ребёнка
1848

Сын: Кумышев Сергей Евстафьевич

Мать ребёнка: Кумышева Ефимия Фокична

Смерть
1868

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