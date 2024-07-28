Кумышев Евстафий Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1801
Дата смерти1868
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1801
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кумышев Николай Евстафьевич
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Кумышева Ефимия Фокична
Рождение ребёнка
1833
Дочь: Войветкина (Кумышева) Акулина Евстафьевна
Мать ребёнка: Кумышева Ефимия Фокична
Рождение ребёнка
1847
Дочь: (Кумышева) Марфа Австафьевна
Мать ребёнка: Кумышева Ефимия Фокична
Рождение ребёнка
1848
Сын: Кумышев Сергей Евстафьевич
Мать ребёнка: Кумышева Ефимия Фокична
Смерть
1868