Батулов Иван — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Батулов Иван

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
23.11.1904

Дочь: Смирнова Парасковья Ивановна

Мать ребёнка: Батулова Мария

Тверь, город Тверь, Тверская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Вишнякова Анна Ивановна

Мать ребёнка: Батулова Мария

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Батулов Константин Иванович

Мать ребёнка: Батулова Мария

Смерть
Неизвестно
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