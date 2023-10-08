Батулов Иван
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
23.11.1904
Дочь: Смирнова Парасковья Ивановна
Мать ребёнка: Батулова Мария
Тверь, город Тверь, Тверская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Вишнякова Анна Ивановна
Мать ребёнка: Батулова Мария
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Батулов Константин Иванович
Мать ребёнка: Батулова Мария
Смерть
Неизвестно