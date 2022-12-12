Лохин Илларион Георгиевич (Егорович)
Место рождения
Дата рождения18.08.1902 ст.
Дата смерти31.05.1952
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.08.1902 ст.
Рождение ребёнка
02.12.1926
Дочь: Бугрова Раиса Илларионовна
Мать ребёнка: Лохина Прасковья Сергеевна
Бракосочетание
13.02.1928
Рождение ребёнка
27.12.1928
Сын: Лохин Анатолий Илларионович
Мать ребёнка: Лохина Прасковья Сергеевна
Рождение ребёнка
23.11.1930
Сын: Лохин Вячеслав Илларионович
Мать ребёнка: Лохина Прасковья Сергеевна
Смерть
31.05.1952
Безводное, Кстовский муниципальный район, Нижегородская область