Лохин Илларион Георгиевич (Егорович) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лохин Илларион Георгиевич (Егорович)

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Место рождения

Александровка, Спасский уезд, Казанская губерния

Дата рождения

18.08.1902 ст.

Дата смерти

31.05.1952

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.08.1902 ст.

Отец: Лохин Георгий (Егор) Даниилович

Мать: Лохина Наталия Афанасьевна

Александровка, Спасский уезд, Казанская губерния
Рождение ребёнка
02.12.1926

Дочь: Бугрова Раиса Илларионовна

Мать ребёнка: Лохина Прасковья Сергеевна

Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Бракосочетание
13.02.1928

Жена: Лохина Прасковья Сергеевна

Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Рождение ребёнка
27.12.1928

Сын: Лохин Анатолий Илларионович

Мать ребёнка: Лохина Прасковья Сергеевна

Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Рождение ребёнка
23.11.1930

Сын: Лохин Вячеслав Илларионович

Мать ребёнка: Лохина Прасковья Сергеевна

Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Смерть
31.05.1952
Безводное, Кстовский муниципальный район, Нижегородская область
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