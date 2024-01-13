Дерюгина (Бабушкина) Елена Семеновна
Место рождениясельцо Покровка Богдановской волости Самарской губернии и уезда
Дата рождения1875
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875
сельцо Покровка Богдановской волости Самарской губернии и уезда
Бракосочетание
27.01.1892
сельцо Покровка Богдановской волости Самарской губернии и уезда
Рождение ребёнка
04.07.1899
Дочь: Анна Ивановна
Отец ребёнка: Дерюгин Иван Федорович
сельцо Покровка Богдановской волости Самарской губернии и уезда
Смерть
Неизвестно