Дерюгина (Бабушкина) Елена Семеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДерюгина (Бабушкина) Елена Семеновна

Дерюгина (Бабушкина) Елена Семеновна

Место рождения

сельцо Покровка Богдановской волости Самарской губернии и уезда

Дата рождения

1875

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1874 г.р.

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875

Отец: не указан

Мать: не указана

сельцо Покровка Богдановской волости Самарской губернии и уезда
Бракосочетание
27.01.1892

Муж: Дерюгин Иван Федорович

сельцо Покровка Богдановской волости Самарской губернии и уезда
Рождение ребёнка
04.07.1899

Дочь: Анна Ивановна

Отец ребёнка: Дерюгин Иван Федорович

сельцо Покровка Богдановской волости Самарской губернии и уезда
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close