Гришаев Александр Максимович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Гришаев Максим
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Работа или профессия
Неизвестно
Военный | Ветеран ВОВ
Рождение ребёнка
13.01.1950
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Юрышева Зоя Александровна
Рождение ребёнка
08.02.1958
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
Неизвестно