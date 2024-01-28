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Гришаев Александр Максимович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

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Дети

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Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Гришаев Максим

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Работа или профессия
Неизвестно
Военный | Ветеран ВОВ
Рождение ребёнка
13.01.1950

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Юрышева Зоя Александровна

Рождение ребёнка
08.02.1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

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Смерть
Неизвестно

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