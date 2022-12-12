Гаршин Всеволод Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гаршин Всеволод Михайлович

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Место рождения

Приятная Долина, Донецкая обл.

Дата рождения

14.02.1855

Дата смерти

05.04.1888

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.02.1855

Отец: не указан

Мать: не указана

Приятная Долина, Донецкая обл.
Место жительства
С 1855 по 1864
Приятная Долина, Донецкая обл.
Место жительства
С 1864 по 1877
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
С 1878 по 1888
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Смерть
05.04.1888
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
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