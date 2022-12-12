Гаршин Всеволод Михайлович
Место рожденияПриятная Долина, Донецкая обл.
Дата рождения14.02.1855
Дата смерти05.04.1888
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.02.1855
Отец: не указан
Мать: не указана
Приятная Долина, Донецкая обл.
Место жительства
С 1855 по 1864
Приятная Долина, Донецкая обл.
Место жительства
С 1864 по 1877
Место жительства
С 1878 по 1888
Смерть
05.04.1888