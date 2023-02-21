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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МЩ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1906

Сын: Шевяков Иван Андреевич

Отец ребёнка: Шевяков Андрей

Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
1911

Сын: Шевяков Владимир Андреевич

Отец ребёнка: Шевяков Андрей

Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шевяков Александр Андреевич

Отец ребёнка: Шевяков Андрей

Санкт-Петербург
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шевяков Андрей

Смерть
Неизвестно
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