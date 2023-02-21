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Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1906
Отец ребёнка: Шевяков Андрей
Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
1911
Сын: Шевяков Владимир Андреевич
Отец ребёнка: Шевяков Андрей
Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шевяков Александр Андреевич
Отец ребёнка: Шевяков Андрей
Санкт-Петербург
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Шевяков Андрей
Смерть
Неизвестно