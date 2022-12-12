Соболев Вадим Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Соболев Вадим Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.03.1990

Пол

Мужской

Добавил:

КА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.03.1990

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
?.11.2011

Жена: Соболева Диана Вячеславовна

Новокузнецк, Новокузнецкий, Кемеровская область
Рождение ребёнка
19.04.2012

Дочь: Соболева Анастасия Вадимовна

Мать ребёнка: Соболева Диана Вячеславовна

Новокузнецк, Новокузнецкий, Кемеровская область
Рождение ребёнка
26.11.2014

Сын: Соболев Владислав Вадимович

Мать ребёнка: Соболева Диана Вячеславовна

Новокузнецк, Новокузнецкий, Кемеровская область
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