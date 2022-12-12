Соболев Вадим Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.03.1990
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.03.1990
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
?.11.2011
Рождение ребёнка
19.04.2012
Дочь: Соболева Анастасия Вадимовна
Мать ребёнка: Соболева Диана Вячеславовна
Рождение ребёнка
26.11.2014
Сын: Соболев Владислав Вадимович
Мать ребёнка: Соболева Диана Вячеславовна