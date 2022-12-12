Зарубин Павел Алексеевич
Место рождения
Дата рождения22.05.1816
Дата смерти12.08.1886
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.05.1816
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1816
Место жительства
С 1842 по 1854
Кострома, город Кострома, Костромская область
Место жительства
С 1854 по 1860
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
12.08.1886
Место жительства
По 1886