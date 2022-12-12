Зарубин Павел Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЗарубин Павел Алексеевич

Зарубин Павел Алексеевич

avatar

Место рождения

Пучеж, Пучежский муниципальный район, Ивановская область

Дата рождения

22.05.1816

Дата смерти

12.08.1886

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Страница этого человека добавлена редакцией проекта Familio. Вы можете создать ее копию, чтобы вносить изменения и использовать страницу в своих генеалогических проектах, или предложить правки к странице в обсуждении.

Копии:
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.05.1816

Отец: не указан

Мать: не указана

Пучеж, Пучежский муниципальный район, Ивановская область
Место жительства
С 1816
Пучеж, Пучежский муниципальный район, Ивановская область
Место жительства
С 1842 по 1854
Кострома, город Кострома, Костромская область
Место жительства
С 1854 по 1860
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
12.08.1886
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
По 1886
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close