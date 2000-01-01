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Прокопиев Кузнецов Даниил

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Место рождения

деревня Макаровка, Мензелинский уезд, Уфимская губерния, Российская империя

Дата рождения

09.12.1894

Дата смерти

27.07.1895

Пол

Мужской

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.12.1894

Отец: Елизаров Кузнецов Прокопий

Мать: Елизаров Кузнецов Анастасия

деревня Макаровка, Мензелинский уезд, Уфимская губерния, Российская империя
Крещение
11.12.1894
село Уратьма, Мензелинский уезд, Уфимская губерния, Российская империя
Смерть
27.07.1895
деревня Макаровка, Мензелинский уезд, Уфимская губерния, Российская империя
Причина смерти: Болезнь
Похороны
29.07.1895
деревня Макаровка, Мензелинский уезд, Уфимская губерния, Российская империя
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