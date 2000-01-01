Прокопиев Кузнецов Даниил
Место рождениядеревня Макаровка, Мензелинский уезд, Уфимская губерния, Российская империя
Дата рождения09.12.1894
Дата смерти27.07.1895
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.12.1894
деревня Макаровка, Мензелинский уезд, Уфимская губерния, Российская империя
Крещение
11.12.1894
село Уратьма, Мензелинский уезд, Уфимская губерния, Российская империя
Смерть
27.07.1895
деревня Макаровка, Мензелинский уезд, Уфимская губерния, Российская империя
Причина смерти: Болезнь
Похороны
29.07.1895
деревня Макаровка, Мензелинский уезд, Уфимская губерния, Российская империя