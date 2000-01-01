Шпичук Григорий Маркович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шпичук Григорий Маркович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

?.04.1974

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ВШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
09.09.1956

Сын: Шпичук Владимир Григорьевич

Мать ребёнка: Шпичук Евгения Петровна

с. Точивики Острожского р-на Ровенской обл.
Смерть
?.04.1974
с. Миротин Здолбуновского р-на Ровенской обл.
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