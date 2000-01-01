Шпичук Григорий Маркович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти?.04.1974
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
09.09.1956
Сын: Шпичук Владимир Григорьевич
Мать ребёнка: Шпичук Евгения Петровна
с. Точивики Острожского р-на Ровенской обл.
Смерть
?.04.1974
с. Миротин Здолбуновского р-на Ровенской обл.