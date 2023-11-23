Андрей Васильев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАндрей Васильев

Андрей Васильев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1742

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1742

Отец: Василий Иоаннов

Мать: Акилина Яковлева

Андрей Васильевич (1742 - ?) Родился в семье дьячка села Новоникольского Романов-Борисоглебского уезда Василия Иоанновича. Служил пономарем в том же селе. Жена его Гликерия Петровна (1749-?), дочь дья... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гликерия Петрова

Работа или профессия
Неизвестно
пономарь
Рождение ребёнка
1765

Сын: Стефан Андреев

Мать ребёнка: Гликерия Петрова

Рождение ребёнка
1773

Дочь: Степанида Андреева

Мать ребёнка: Гликерия Петрова

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.