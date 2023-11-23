Андрей Васильев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1742
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1742
Отец: Василий Иоаннов
Мать: Акилина Яковлева
Андрей Васильевич (1742 - ?) Родился в семье дьячка села Новоникольского Романов-Борисоглебского уезда Василия Иоанновича. Служил пономарем в том же селе. Жена его Гликерия Петровна (1749-?), дочь дья... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Гликерия Петрова
Работа или профессия
Неизвестно
пономарь
Рождение ребёнка
1765
Сын: Стефан Андреев
Мать ребёнка: Гликерия Петрова
Рождение ребёнка
1773
Дочь: Степанида Андреева
Мать ребёнка: Гликерия Петрова
Смерть
Неизвестно