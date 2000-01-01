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Ефимова (Бурылова) Ирина Ивановна
Ефимова (Бурылова) Ирина Ивановна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
15.04.1961
Пол
Женский
Отец
Не указан
Мать
Бурылова (Гладких) Валентина Михайловна
1939 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АЕ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.04.1961
Отец: не указан
Мать:
Бурылова Валентина Михайловна
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