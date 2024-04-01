Сопина (Седешева) Валентина ? Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сопина (Седешева) Валентина ? Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1937

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1907 г.р.

Мать

1910 г.р.

Дети

1962 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1937

Отец: Седешев Иван Павлович

Мать: Седешева (Слободина) Ирина Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Сопин Владимир Григорьевич

Рождение ребёнка
26.04.1962

Сын: Сопин Сергей Владимирович

Отец ребёнка: Сопин Владимир Григорьевич

Смерть
Неизвестно

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