Буряк (Чустель) Параскева Гаврилова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Буряк (Чустель) Параскева Гаврилова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1895

Дочь: Татиана Ильина

Отец ребёнка: Буряк Илья Осипов

Ярославка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1897 ст.

Дочь: Варвара Ильина

Отец ребёнка: не указан

Ярославка, Тюкалинский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
25.09.1906 ст.

Сын: Буряк Сергей Ильич

Отец ребёнка: Буряк Илья Осипов

Ярославка, Тюкалинский муниципальный район, Омская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Буряк Илья Осипов

Смерть
Неизвестно
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