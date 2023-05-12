Буряк (Чустель) Параскева Гаврилова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1895
Дочь: Татиана Ильина
Отец ребёнка: Буряк Илья Осипов
Ярославка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1897 ст.
Дочь: Варвара Ильина
Рождение ребёнка
25.09.1906 ст.
Сын: Буряк Сергей Ильич
Отец ребёнка: Буряк Илья Осипов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Буряк Илья Осипов
Смерть
Неизвестно