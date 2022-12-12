Райккерус Андрей Абрамович
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.02.1874
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.02.1874
Отец: Райккерус Абрам Андреевич
Мать: Райккерус Ева Абрамовна
Рождение ребёнка
20.03.1901
Дочь: Анна Андреевна
Мать ребёнка: Райккерус Мария Осиповна
Райкузи, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
12.01.1903
Дочь: Мария Андреевна
Мать ребёнка: Райккерус Мария Осиповна
Рождение ребёнка
17.12.1905
Дочь: Райккерус Ида Андреевна
Мать ребёнка: Райккерус Мария Осиповна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Райккерус Мария Осиповна
Смерть
Неизвестно