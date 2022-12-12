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Райккерус Андрей Абрамович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.02.1874

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

РМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.02.1874

Отец: Райккерус Абрам Андреевич

Мать: Райккерус Ева Абрамовна

Рождение ребёнка
20.03.1901

Дочь: Анна Андреевна

Мать ребёнка: Райккерус Мария Осиповна

Райкузи, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
12.01.1903

Дочь: Мария Андреевна

Мать ребёнка: Райккерус Мария Осиповна

Рождение ребёнка
17.12.1905

Дочь: Райккерус Ида Андреевна

Мать ребёнка: Райккерус Мария Осиповна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Райккерус Мария Осиповна

Смерть
Неизвестно
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