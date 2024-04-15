Немкова Парасковья Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Немкова Парасковья Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1805

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1803 г.р.

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1822

Сын: Немков Алексей Николаевич

Отец ребёнка: Немков Николай Иванович

Рождение ребёнка
1843

Дочь: Степанида Николаевна

Отец ребёнка: Немков Николай Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Немков Николай Иванович

Место жительства
Неизвестно
Мальково, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно
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