Сидельников Аким Лаврентьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1900
Дата смерти1961
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
До 1920
Рождение ребёнка
1920
Рождение ребёнка
1924
Рождение ребёнка
1925
Рождение ребёнка
1928
Рождение ребёнка
1930
Рождение ребёнка
16.04.1932
Смерть
1961