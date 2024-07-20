Сидельников Аким Лаврентьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сидельников Аким Лаврентьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1900

Дата смерти

1961

Пол

Мужской

Отец

Около 1855 г.р.

Мать

1857 г.р.

Жена

1899 г.р.

Дети

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Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900

Отец: Сидельников Лаврентий Иванович

Мать: Сидельникова Агрипина Никифорова

Место жительства
Неизвестно
Новоалтатка, Шарыповский муниципальный район, Красноярский край
Бракосочетание
До 1920

Жена: Сидельникова Евгения Яковлевна

Рождение ребёнка
1920

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Сидельникова Евгения Яковлевна

Рождение ребёнка
1924

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Сидельникова Евгения Яковлевна

Новоалтатка, Шарыповский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
1925

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Сидельникова Евгения Яковлевна

Рождение ребёнка
1928

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Сидельникова Евгения Яковлевна

Рождение ребёнка
1930

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Сидельникова Евгения Яковлевна

Рождение ребёнка
16.04.1932

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Сидельникова Евгения Яковлевна

Смерть
1961

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