Холявко Анна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Холявко Алексей Дмитриевич
Отец ребёнка: Холявко Дмитрий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Василенко (Холявко) Вера Дмитриевна
Отец ребёнка: Холявко Дмитрий
Рождение ребёнка
01.05.1914
Сын: Холявко Григорий
Отец ребёнка: Холявко Дмитрий
Богодухов, Харківська область
Рождение ребёнка
Около 1919
Дочь: Тризна (Холявко) Наталья Дмитриевна
Отец ребёнка: Холявко Дмитрий
Смерть
Неизвестно