Холявко Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Холявко Анна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Холявко Алексей Дмитриевич

Отец ребёнка: Холявко Дмитрий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Василенко (Холявко) Вера Дмитриевна

Отец ребёнка: Холявко Дмитрий

Рождение ребёнка
01.05.1914

Сын: Холявко Григорий

Отец ребёнка: Холявко Дмитрий

Богодухов, Харківська область
Рождение ребёнка
Около 1919

Дочь: Тризна (Холявко) Наталья Дмитриевна

Отец ребёнка: Холявко Дмитрий

Смерть
Неизвестно

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