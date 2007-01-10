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Черныш Никита Артемович
Черныш Никита Артемович
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
10.01.2007
Пол
Мужской
Отец
Черныш Артем Сергеевич
Мать
Черныш Анна Сергеевна
1988 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АЧ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.01.2007
Отец:
Черныш Артем Сергеевич
Мать:
Черныш Анна Сергеевна
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