Ефремов Степан Георгиевич
Место рожденияРоссия, Северная Осетия-Алания, станица Павлодольская
Дата рожденияОколо 1881
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1881
Отец: Ефремов Георгий Тимофеев
Мать: ?
Россия, Северная Осетия-Алания, станица Павлодольская
Рождение ребёнка
1911
Сын: Ефремов Михаил Степанович
Мать ребёнка: не указана
Россия, Северная Осетия-Алания, станица Павлодольская
Смерть
Неизвестно