Ефремов Степан Георгиевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ефремов Степан Георгиевич

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Место рождения

Россия, Северная Осетия-Алания, станица Павлодольская

Дата рождения

Около 1881

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

AE
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1881

Отец: Ефремов Георгий Тимофеев

Мать: ?

Россия, Северная Осетия-Алания, станица Павлодольская
Рождение ребёнка
1911

Сын: Ефремов Михаил Степанович

Мать ребёнка: не указана

Россия, Северная Осетия-Алания, станица Павлодольская
Смерть
Неизвестно
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