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Подтеребков Степан Васильевич

Место рождения

Алешино, Семеновский, Нижегородская область

Дата рождения

Около 1698

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1698

Отец: Подтеребков Василий Естифеевич

Мать: Подтеребкова Мавра Даниловна

Алешино, Семеновский, Нижегородская область
ГАСО, фонд 24, оп1, дело 1502,2 лист
Рождение ребёнка
Около 1730

Сын: Подтеребков Калина Степанович

Мать ребёнка: Подтеребкова Марфа

Алешино, Семеновский, Нижегородская область
ГАСО, фонд 24, оп1, дело 1502, 2 лист
Место жительства
С 1732
Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 24, оп1, дело 1502, 2 лист, 4 запись
Бракосочетание
1744

Жена: Подтеребкова Парасковья Ивановна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 24, оп1, дело 1502, 2 лист
Рождение ребёнка
Около 1744

Дочь: Подтеребкова Фетинья Степановна

Мать ребёнка: Подтеребкова Марфа

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 24, оп1, дело 1502, 2 лист
Рождение ребёнка
Около 1745

Сын: Подтеребков Борис Степанович

Мать ребёнка: Подтеребкова Парасковья Ивановна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 24, оп1, дело 1502, 2 лист
Рождение ребёнка
Около 1749

Дочь: Подтеребкова Лукерья Степановна

Мать ребёнка: Подтеребкова Парасковья Ивановна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 24, оп1, дело 1502, 2 л
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Подтеребкова Марфа

Смерть
Неизвестно
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