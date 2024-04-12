Подтеребков Степан Васильевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1698
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
Около 1698
ГАСО, фонд 24, оп1, дело 1502,2 лист
Рождение ребёнка
Около 1730
Сын: Подтеребков Калина Степанович
Мать ребёнка: Подтеребкова Марфа
ГАСО, фонд 24, оп1, дело 1502, 2 лист
Место жительства
С 1732
ГАСО, фонд 24, оп1, дело 1502, 2 лист, 4 запись
Бракосочетание
1744
ГАСО, фонд 24, оп1, дело 1502, 2 лист
Рождение ребёнка
Около 1744
Дочь: Подтеребкова Фетинья Степановна
Мать ребёнка: Подтеребкова Марфа
ГАСО, фонд 24, оп1, дело 1502, 2 лист
Рождение ребёнка
Около 1745
Сын: Подтеребков Борис Степанович
Мать ребёнка: Подтеребкова Парасковья Ивановна
ГАСО, фонд 24, оп1, дело 1502, 2 лист
Рождение ребёнка
Около 1749
Дочь: Подтеребкова Лукерья Степановна
Мать ребёнка: Подтеребкова Парасковья Ивановна
ГАСО, фонд 24, оп1, дело 1502, 2 л
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Подтеребкова Марфа
Смерть
Неизвестно