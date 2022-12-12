Петров Григорий Семёнович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Петров Григорий Семёнович

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Место рождения

Кострома, город Кострома, Костромская область

Дата рождения

26.10.1886

Дата смерти

29.10.1957

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.10.1886

Отец: не указан

Мать: не указана

Кострома, город Кострома, Костромская область
Место жительства
С 1886 по 1904
Кострома, город Кострома, Костромская область
Место жительства
С 1904 по 1908
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
С 1908
Кусково, Выхинская волость, Московский уезд
Место жительства
С 1918 по 1957
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
29.10.1957
Москва, город федерального значения Москва
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