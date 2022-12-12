Петров Григорий Семёнович
Место рождения
Дата рождения26.10.1886
Дата смерти29.10.1957
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.10.1886
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1886 по 1904
Место жительства
С 1904 по 1908
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
С 1908
Кусково, Выхинская волость, Московский уезд
Место жительства
С 1918 по 1957
Смерть
29.10.1957