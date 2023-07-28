Тихонова (Мальцева) Александра Тимофеевна
Место рождения
Дата рождения1892
Дата смертиОколо 1968
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1892
Отец: Мальцев Тимофей
Мать: не указана
Бракосочетание
1914
Рождение ребёнка
12.04.1915
Отец ребёнка: Тихонов Иван Григорьевич
Рождение ребёнка
1919
Сын: Тихонов Лекарион Иванович
Отец ребёнка: Тихонов Иван Григорьевич
Рождение ребёнка
1921
Отец ребёнка: Тихонов Иван Григорьевич
Рождение ребёнка
1925
Дочь: (Тихонова) Клавдия Ивановна
Отец ребёнка: Тихонов Иван Григорьевич
Рождение ребёнка
1928
Сын: Тиханов Геннадий Иванович
Отец ребёнка: Тихонов Иван Григорьевич
Смерть
Около 1968