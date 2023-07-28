Тихонова (Мальцева) Александра Тимофеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тихонова (Мальцева) Александра Тимофеевна

Место рождения

Мокшенская, Вельский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

1892

Дата смерти

Около 1968

Пол

Женский

Добавил:

ГТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1892

Отец: Мальцев Тимофей

Мать: не указана

Мокшенская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
1914

Муж: Тихонов Иван Григорьевич

Рождение ребёнка
12.04.1915

Сын: Тиханов Виталий Иванович

Отец ребёнка: Тихонов Иван Григорьевич

Мокшенская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1919

Сын: Тихонов Лекарион Иванович

Отец ребёнка: Тихонов Иван Григорьевич

Мокшенская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1921

Сын: Тихонов Яков Иванович

Отец ребёнка: Тихонов Иван Григорьевич

Архангельск, город Архангельск, Архангельская область
Рождение ребёнка
1925

Дочь: (Тихонова) Клавдия Ивановна

Отец ребёнка: Тихонов Иван Григорьевич

Архангельск, город Архангельск, Архангельская область
Рождение ребёнка
1928

Сын: Тиханов Геннадий Иванович

Отец ребёнка: Тихонов Иван Григорьевич

Смерть
Около 1968

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