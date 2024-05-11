Павелина (Серёгина) Екатерина Ивановна
Место рождения
Дата рождения1902
Дата смерти17.10.1992
ПолЖенский
- СобытияСобытия
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1902
Отец: не указан
Мать: Серёгина Марфа
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ухова (Павелина) Лидия Степановна
Отец ребёнка: Павелин Степан Федорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Павелин Виктор Степанович
Отец ребёнка: Павелин Степан Федорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Воронина (Павелина) Антонина Степановна
Отец ребёнка: Павелин Степан Федорович
Рождение ребёнка
24.05.1939
Дочь: Цветова (Павелина) Александра Степановна
Отец ребёнка: Павелин Степан Федорович
Смерть
17.10.1992