Павелина (Серёгина) Екатерина Ивановна 1902 — найти родственников по фамилии на Familio
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Павелина (Серёгина) Екатерина Ивановна

Место рождения

Селиваниха, Варнавинский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

1902

Дата смерти

17.10.1992

Пол

Женский

Добавил:

ЕЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1902

Отец: не указан

Мать: Серёгина Марфа

Селиваниха, Варнавинский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ухова (Павелина) Лидия Степановна

Отец ребёнка: Павелин Степан Федорович

Селиваниха, Варнавинский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Павелин Виктор Степанович

Отец ребёнка: Павелин Степан Федорович

Селиваниха, Варнавинский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Воронина (Павелина) Антонина Степановна

Отец ребёнка: Павелин Степан Федорович

Селиваниха, Варнавинский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
24.05.1939

Дочь: Цветова (Павелина) Александра Степановна

Отец ребёнка: Павелин Степан Федорович

Селиваниха, Варнавинский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
17.10.1992

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