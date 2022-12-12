Гершельман Сергей Константинович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гершельман Сергей Константинович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.06.1854

Дата смерти

17.11.1910

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.06.1854

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
По 1881
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
По 1904
Сибирский ВО
Место жительства
С 1906
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
17.11.1910
г. Вильно, Виленский уезд Виленской губернии
Место жительства
По 1910
г. Вильно, Виленский уезд Виленской губернии
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