Гершельман Сергей Константинович
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.06.1854
Дата смерти17.11.1910
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.06.1854
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
По 1881
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
По 1904
Сибирский ВО
Место жительства
С 1906
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
17.11.1910
г. Вильно, Виленский уезд Виленской губернии
Место жительства
По 1910
г. Вильно, Виленский уезд Виленской губернии