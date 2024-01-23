Летов Федот Дорофеев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1796 ст.
Дата смерти28.09.1849 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1796 ст.
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Летова Ефимия Ефимова
Рождение ребёнка
Около 1824 ст.
Сын: Летов Ефим Федотов
Мать ребёнка: Летова Ефимия Ефимова
Рождение ребёнка
15.02.1825 ст.
Сын: Летов Иван Федотов
Мать ребёнка: Летова Ефимия Ефимова
Рождение ребёнка
20.11.1828 ст.
Дочь: (Летова) Екатерина Федотова
Мать ребёнка: Летова Ефимия Ефимова
Рождение ребёнка
20.11.1831 ст.
Мать ребёнка: Летова Ефимия Ефимова
Смерть
28.09.1849 ст.
От старости