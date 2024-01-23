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Летов Федот Дорофеев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1796 ст.

Дата смерти

28.09.1849 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ИЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1796 ст.

Отец: Летов Дорофей Борисов

Мать: Летова (Климова) Ирина Елфимова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Летова Ефимия Ефимова

Рождение ребёнка
Около 1824 ст.

Сын: Летов Ефим Федотов

Мать ребёнка: Летова Ефимия Ефимова

Рождение ребёнка
15.02.1825 ст.

Сын: Летов Иван Федотов

Мать ребёнка: Летова Ефимия Ефимова

Подноволоки, Милославский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
20.11.1828 ст.

Дочь: (Летова) Екатерина Федотова

Мать ребёнка: Летова Ефимия Ефимова

Подноволоки, Милославский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
20.11.1831 ст.

Сын: Летов Григорий Федотов

Мать ребёнка: Летова Ефимия Ефимова

Подноволоки, Милославский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
28.09.1849 ст.
Подноволоки, Милославский муниципальный район, Рязанская область
От старости

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