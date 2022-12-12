Шелепин Александр Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шелепин Александр Николаевич

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Место рождения

Воронеж, город Воронеж, Воронежская область

Дата рождения

18.08.1918

Дата смерти

24.10.1994

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.08.1918

Отец: не указан

Мать: не указана

Воронеж, город Воронеж, Воронежская область
Место жительства
С 1918
Воронеж, город Воронеж, Воронежская область
Место жительства
С 1936 по 1994
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
24.10.1994
Москва, город федерального значения Москва
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