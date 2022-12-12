Шелепин Александр Николаевич
Место рождения
Дата рождения18.08.1918
Дата смерти24.10.1994
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
Страница этого человека добавлена редакцией проекта Familio. Вы можете создать ее копию, чтобы вносить изменения и использовать страницу в своих генеалогических проектах, или предложить правки к странице в обсуждении.
Копии:
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.08.1918
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1918
Место жительства
С 1936 по 1994
Смерть
24.10.1994