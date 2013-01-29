Скоробогатова (Стельмухова) Просковья Кириловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Скоробогатова (Стельмухова) Просковья Кириловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1896

Дата смерти

1954

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1896

Отец: Стельмухов Кирилл

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1921

Сын: Скоробогатов Антип Петрович

Отец ребёнка: Скоробогатов Пётр Павлович

Рождение ребёнка
1922

Сын: Скоробогатов Родион Петрович

Отец ребёнка: Скоробогатов Пётр Павлович

Рождение ребёнка
1924

Сын: Скоробогатов Сергей Петрович

Отец ребёнка: Скоробогатов Пётр Павлович

Рождение ребёнка
14.08.1926

Сын: Скоробогатов Антонин Петрович

Отец ребёнка: Скоробогатов Пётр Павлович

СССР Брянская область Новозыбковский район село Святск
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Скоробогатов Пётр Павлович

Смерть
1954
Причина смерти: Умерла от рака желудка
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