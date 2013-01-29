Скоробогатова (Стельмухова) Просковья Кириловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1896
Дата смерти1954
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1896
Отец: Стельмухов Кирилл
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1921
Сын: Скоробогатов Антип Петрович
Отец ребёнка: Скоробогатов Пётр Павлович
Рождение ребёнка
1922
Сын: Скоробогатов Родион Петрович
Отец ребёнка: Скоробогатов Пётр Павлович
Рождение ребёнка
1924
Сын: Скоробогатов Сергей Петрович
Отец ребёнка: Скоробогатов Пётр Павлович
Рождение ребёнка
14.08.1926
Сын: Скоробогатов Антонин Петрович
Отец ребёнка: Скоробогатов Пётр Павлович
СССР Брянская область Новозыбковский район село Святск
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1954
Причина смерти: Умерла от рака желудка