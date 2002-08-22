Кораблев Алексей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кораблев Алексей

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Кораблев Иван Дмитриевич

Мать: Кораблёва Татьяна Васильевна

Рождение ребёнка
22.08.2002

Дочь: Кораблева Анастасия Алексеевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
10.09.2006

Дочь: Кораблева Алина Алексеевна

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Смирнова Ирина Борисовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чистякова Алла Сергеевна

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