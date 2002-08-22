Кораблев Алексей
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
22.08.2002
Дочь: Кораблева Анастасия Алексеевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
10.09.2006
Дочь: Кораблева Алина Алексеевна
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Смирнова Ирина Борисовна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Чистякова Алла Сергеевна